Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου & Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Για τις συντάξεις Αυγούστου, οι κύριες συντάξεις των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, την ίδια ημέρα με τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των μη μισθωτών.

Αντίστοιχα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις για ΙΚΑ, Δημόσιο, τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι επικουρικές του Δημοσίου.

Όσον αφορά τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, η καταβολή των κύριων συντάξεων για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου, μαζί με τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των μη μισθωτών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις για ΙΚΑ, Δημόσιο, τράπεζες και λοιπά Ταμεία, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.