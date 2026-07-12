Ουρές πιστών για το προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο

Ασταμάτητη είναι η ροή των πιστών στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη.

Χιλιάδες προσκυνητές από χθες νωρίς το πρωί καταφτάνουν στο μοναστήρι με ευλάβεια, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κ. κ. Ιερώνυμος, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τον Άγιο Παΐσιο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, πως η ζωή του, ήταν το φως, που πρέπει να ακολουθούμε όλοι, με ταπεινότητα.

Χθες βράδυ τελέστηκε ιερά αγρυπνία, που ξεκίνησε στις 20.00 και ολοκληρώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα, με την αναμονή να φτάνει μέχρι και τις έξι ώρες για το προσκύνημα στον τάφο του Αγίου.

Σήμερα ανήμερα της εκδημίας του, ανάλογες είναι οι ουρές που σχηματίζονται από χιλιάδες πιστούς, με το μοναστήρι να παραμένει ανοικτό μέχρι τις 20.00 απόψε το βράδυ. Σημειώνεται ότι σήμερα επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων, ενώ αξιοσημείωτη είναι η προσφορά των εθελοντών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Πηγή: ertnews.gr