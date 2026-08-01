Ερχεται το 4ο Φεστιβάλ Πλατανίων Τριφυλίας

Από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου 2026, τα Πλατάνια Μεσσηνίας φιλοξενούν το 4ο Φεστιβάλ Πλατανίων Τριφυλίας, έναν θεσμό που χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της Μεσσηνίας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανιτών Μεσσηνίας «Η Αγία Ελένη» παρουσιάζει το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην ιστορία του θεσμού, με εννέα εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε μοναδικούς φυσικούς και ιστορικούς χώρους: στο Θέατρο Νότας Αρνόκουρου, στην πλατεία του χωριού κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια και στον ιστορικό Πύργο του Μπάρμπα Αλέκου, με θέα προς τις εκβολές της Νέδας και το Ιόνιο Πέλαγος. Ο επισκέπτης δεν παρακολουθεί απλώς εκδηλώσεις· γνωρίζει έναν τόπο αυθεντικό, γεμάτο ιστορία, φυσική ομορφιά και φιλοξενία.

Εννέα εκδηλώσεις – Μία μεγάλη γιορτή πολιτισμού:

Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 21:00

Το Φεστιβάλ ανοίγει με μια μεγάλη βραδιά παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Μεσσηνίας «Η Νέα Ρωμανία», ο Χορευτικός Όμιλος Δήμου Μεσσήνης και η Χορευτική Ομάδα Ελαίας. Η βραδιά ολοκληρώνεται με μεγάλο γλέντι και μουσική.

Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 21:30

Το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας παρουσιάζει τη βραβευμένη κωμωδία «ART» της Γιασμίνα Ρεζά, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα θεατρικά έργα, που με ευφυές χιούμορ και αιχμηρούς διαλόγους εξερευνά τη φιλία, τον εγωισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 | Ώρες έναρξης: 20:45 & 22:30

Η πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε θερινό κινηματογράφο με δύο προβολές. Οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν την ταινία κινουμένων σχεδίων «Sing», ενώ ακολουθεί η αγαπημένη ελληνική κωμωδία «Ο Μπακαλόγατος» με τον αξέχαστο Κώστα Χατζηχρήστο.

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 21:30

Μια μεγάλη πολιτιστική συνεργασία γίνεται πραγματικότητα. Αυλώνα, Πλατάνια και Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν τη μοναδική μουσική παράσταση «Strings Of Passion». Ο κορυφαίος κιθαρίστας Παναγιώτης Μάργαρης και η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ευρυδίκη προσκαλούν το κοινό σε μια μουσική εμπειρία υψηλής αισθητικής, με αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια, ιστορικά soundtracks και τις ξεχωριστές διασκευές του Παναγιώτη Μάργαρη.

Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 22:30

Η αγορά του χωριού γεμίζει μουσική σε μια μεγάλη λαϊκή βραδιά με τον ανερχόμενο Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, τη Βούλα Κουρκούλη και εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό γλέντι στα ταβερνάκια του χωριού κάτω από τα πλατάνια .

Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 18:30

Ο ιστορικός Πύργος του Μπάρμπα Αλέκου φιλοξενεί εργαστήρι και έκθεση ζωγραφικής από τις Isabelle Bachmann και Αννέτα Κτένα, συνδυάζοντας την τέχνη με ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ορεινής Τριφυλίας.

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 21:30

Το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο Καλαμάτας παρουσιάζει τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου, ένα διαχρονικό αριστούργημα που, με χιούμορ και λεπτή ειρωνεία, φωτίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, την υποκρισία και την αναζήτηση της αλήθειας.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 09:00

Πραγματοποιείται η 3η Εθελοντική Αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, αποδεικνύοντας ότι το Φεστιβάλ συνδυάζει τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη.

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 | Ώρα έναρξης: 22:00

Η αυλαία πέφτει με ένα μεγάλο Παραδοσιακό – Λαϊκό Πανηγύρι, με τους Γιώργο Καραχρήστο, Έλενα Γεωργαντά, Μαρίνα Νικολοπούλου, τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Δημήτρη Καρακώστα και τον βιρτουόζο του μπουζουκιού Σπύρο Πετρέα. ουσική, χορός και αυθεντική ελληνική διασκέδαση, όπως αρμόζει στο κλείσιμο μιας μεγάλης γιορτής της Ορεινής Τριφυλίας.

Το Φεστιβάλ Πλατανίων Τριφυλίας δεν αποτελεί απλώς μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που στηρίζεται στον εθελοντισμό, στη συνεργασία και στην αγάπη για τον τόπο. Στόχος του είναι να αναδείξει την Ορεινή Τριφυλία, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να αποδείξει ότι ακόμη και ένα μικρό ορεινό χωριό μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτιστικό θεσμό με ποιότητα, συνέπεια και εξωστρέφεια.

Δήλωση του Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανιτών Μεσσηνίας «Η Αγία Ελένη», Γρηγόρης Καραμπεσίνης, δήλωσε: «Πριν από τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε με ένα όνειρο: να δώσουμε ξανά ζωή στον τόπο μας μέσα από τον πολιτισμό. Σήμερα, το Φεστιβάλ Πλατανίων αποτελεί μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια που ενώνει εθελοντές, συλλόγους, καλλιτέχνες, χορηγούς και φίλους του τόπου μας. Στόχος μας δεν είναι μόνο να προσφέρουμε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και να αναδείξουμε την Ορεινή Τριφυλία ως έναν προορισμό φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και φιλοξενίας. Προσκαλούμε όλους να έρθουν στα Πλατάνια, να γνωρίσουν τον τόπο μας και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που δημιουργείται με μεράκι, συνεργασία και αγάπη.»

Με την οικονομική ποστήριξη ης Περιφέρειας Πελοποννήσου , του Δήμου Τριφυλίας και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.