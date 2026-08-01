Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Απαιτεί Φοιτητικές Εστίες και πλαφόν στις τιμές των ενοικίων

Το σοβαρό ζήτημα της φοιτητικής στέγης και της ακρίβειας θέτει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας και απαιτεί Φοιτητικές Εστίες για όλους και πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, ειδικά για τη φοιτητική στέγη.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου σημειώνει:

“Με την ολοκλήρωση των πανελλήνιων εξετάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γονείς και φοιτητές ξεκινούν να αναζητούν φοιτητικές κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Δυστυχώς, τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες φοιτητών που πρέπει να μετακομίσουν σε άλλη πόλη για να σπουδάσουν είναι σοβαρά, όπως: υψηλά ενοίκια, πανάκριβο κόστος ζωής και ελάχιστες φοιτητικές εστίες, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες φοιτητών να μην αντέχουν οικονομικά.

Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές ενοικίασης, ακόμα και σε πολύ παλιά διαμερίσματα, σε συνδυασμό με το ακριβό κόστος σε ενέργεια, τρόφιμα, υπηρεσίες κτλ. αποτελούν τροχοπέδη στην φοίτηση χιλιάδων επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων”.

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας “απαιτεί η πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για: Φοιτητικές Εστίες για όλους και άμεση ανέγερση νέων, σύγχρονων φοιτητικών εστιών μέσω αξιοποίησης της δημόσιας και πανεπιστημιακής περιουσίας. Πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, ειδικά για τη φοιτητική στέγη. Φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα σπίτια τους σε φοιτητές με μακροχρόνια συμβόλαια. Γενναία αύξηση και διεύρυνση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ώστε να συμβαδίζει με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς”.

Και καταλήγει πως “η μόρφωση και η στέγαση είναι δικαιώματα, όχι πολυτέλεια για λίγους”.