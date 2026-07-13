Θάνατος 20χρονου στο Άργος: Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που θα ρίξουν «φως» την υπόθεση

Ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο… Αυτά είναι τα δύο κρίσιμα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν καθώς συνεχίζεται η έρευνα γύρω από την υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου.

Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και έχουν ήδη οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Η κατηγορία εναντίον τους αναμένεται πλέον, μετά το θάνατο του 20χρονου, να αλλάξει και από απόπειρα ανθρωποκτονίας να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του αργά το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά. «Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτούργησαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγική υπόθεση εκτυλίχθηκε έξω από το χωριό Πυργέλλα, στην Αργολίδα, μετά τις 2 τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου. Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε σε έλεγχο των αστυνομικών. Κάποια στιγμή εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να πηδήξει μια μάντρα όταν οι δύο αστυνομικοί πυροβολήσαν και μία σφαίρα τον χτύπησε στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, «κατά τη διάρκεια του επεισοδίου δεν φέρεται να χρησιμοποίησε ο 20χρονος κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε γι’ αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο. Πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.»

Οι δύο αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν ενώ τον καταδίωκαν, υποστήριξαν στην απολογία τους πως ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για βολές εκφοβισμού.

Η βαλλιστική εξέταση

Κρίσιμη θεωρείται η βαλλιστική εξέταση που θα δείξει την πορεία αλλά και την γωνία της βολής. Οι Αρχές με τα νέα αυτά στοιχεία θα ανασυνθέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Η μητέρα του 20χρονου στην κατάθεσή της στα δικαστήρια Ναυπλίου, περιέγραψε τον νεαρό ως ιδιαίτερα φιλικό, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε τραυματική εμπειρία, σε άλλο έλεγχό του από αστυνομικούς. Το αεροβόλο όπλο που εντοπίστηκε στην κατοχή του κατασχέθηκε και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πηγή: ertnews.gr