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Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 08:55

Λαμία: Με σαλμονέλα 30 άτομα στο νοσοκομείο - 12 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία

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Λαμία: Με σαλμονέλα 30 άτομα στο νοσοκομείο - 12 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία

Navarino Agora

 


Υγειονομικός συναγερμός στη Λαμία, με τριάντα πολίτες να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και δώδεκα να νοσηλεύονται με βαριά γαστρεντερίτιδα.

Τα κρούσματα δεν συνδέονται μεταξύ τους, γεγονός που στρέφει τις έρευνες σε κοινό προμηθευτή μολυσμένου κοτόπουλου. Οι αρχές κάνουν έκκληση για άμεσο εντοπισμό και απόσυρση της παρτίδας.

 

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