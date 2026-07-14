Λαμία: Με σαλμονέλα 30 άτομα στο νοσοκομείο - 12 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία

Υγειονομικός συναγερμός στη Λαμία, με τριάντα πολίτες να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και δώδεκα να νοσηλεύονται με βαριά γαστρεντερίτιδα.

Τα κρούσματα δεν συνδέονται μεταξύ τους, γεγονός που στρέφει τις έρευνες σε κοινό προμηθευτή μολυσμένου κοτόπουλου. Οι αρχές κάνουν έκκληση για άμεσο εντοπισμό και απόσυρση της παρτίδας.