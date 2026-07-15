Προφυλακιστέος και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 24χρονος, ο τρίτος εκ των τριών συλληφθέντων για τη φονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.

Η απολογία του 24χρονου κράτησε μία ώρα, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχτηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμό, παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, ενώ έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος σου τα κλειδιά του σπιτιού. Ανέφερε ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη, πριν και μετά τη φονική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Όσο για το πως έμαθε για το περιστατικό, ανέφερε ότι το έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του, την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, και που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Επίσης ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο, γνωρίζει όμως κόσμο που ανήκει στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιεξουσιαστές από την σχολή του (Τμήμα φυσικής) στο Πανεπιστήμιο, όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί.

Πηγή: ertnews.gr