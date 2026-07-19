Λειτουργία ταχυδρομικού πρακτορείου στα Φιλιατρά

Τέλος μπαίνει στην ταλαιπωρία των πολιτών στα Φιλιατρά από την απουσία ταχυδρομικού γραφείου των ΕΛΤΑ στην πόλη τους, καθώς από τις αρχές της εβδομάδας ξεκίνησε και πάλι η λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου.

Η λειτουργία του γίνεται από ιδιώτες όπως και σε πολλά ακόμη πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει όλες τις λειτουργίες των ΕΛΤΑ, όπως αλληλογραφία, εργόσημα και άλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Φιλιατρά είχε προκύψει μεγάλο πρόβλημα καθώς τους τελευταίους μήνες είχε σταματήσει να γίνεται ακόμη και η διανομή της αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία, καθώς οι πολίτες έπρεπε να επισκεφθούν το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Κυπαρισσία και να την αναζητήσουν εκεί.

Πλέον η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το Πρακτορείο των Φιλιατρών που βρίσκεται στην οδού Θεοδωρόπουλου 2 δυτικά της κεντρικής πλατείας, ενώ όπως μας επισημάνθηκε για το άνοιγμα του πρακτορείου καθοριστική ήταν η συμβολή του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά που βοήθησε προς αυτή τη κατεύθυνση.

Κ.Μπ.