eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026 14:58

Συνθήκες καύσωνα στη χώρα μέχρι την Τετάρτη (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Συνθήκες καύσωνα στη χώρα μέχρι την Τετάρτη (βίντεο)

Navarino Agora

Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες:

-Την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

-Την Τρίτη 21 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σε προγνωστικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, ο οποίος επισυνάπτεται, παρουσιάζονται ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις