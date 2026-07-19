Συνθήκες καύσωνα στη χώρα μέχρι την Τετάρτη (βίντεο)

Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες:

-Την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

-Την Τρίτη 21 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σε προγνωστικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, ο οποίος επισυνάπτεται, παρουσιάζονται ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ