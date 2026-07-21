Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης (Αθήνα, 1960-2026), μια από τις πιο πολυσχιδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας: μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών.

Ο Αλέξης Σταμάτης είχε σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είχε συνεχίσει τις σπουδές του στο Λονδίνο, στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και είχε αποκτήσει έναν γιό με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου.

Στη μυθιστορηματική του παραγωγή, που ξεκίνησε με το «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998), ο Σταμάτης ανέπτυξε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό υπαρξιακής αναζήτησης και αστικής περιπλάνησης. Ακολούθησαν τα «Μπαρ Φλωμπέρ» (2000), «Σαν τον κλέφτη μες τη νύχτα» (2002), «Οδός Θησέως» (2003), «Ζωή» (2005), «Μητέρα στάχτη» (2005), «Αμερικάνικη φούγκα» (2006), «Βίλα Κομπρέ» (2008), «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (2009), «Κυριακή» (2011), «Μπορείς να κλάψεις μες στο νερό;» (2012), «Χαμαιλέοντες» (2013), «Μελίσσια» (2014), «Το βιβλίο της βροχής» (2015). Πολλά από αυτά μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν διεθνώς.

Παράλληλα, εξέδωσε σημαντικές ποιητικές συλλογές, όπως «Κόσμος γωνία» (1992), «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» (1993), «Απλή μέθοδος των τριών» (1995), «Πυκνό τώρα» (1999), «Όσο πλησιάζω, το μέλλον απομακρύνεται» (2002), «Ποτέ δεν είμαστε μόνοι» (2004), με την «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» να βραβεύεται από τον Δήμο Αθηναίων το 1994.

Στο θέατρο, έργα όπως «Τελευταία Μάρθα» (2003/2008), «Δακρυγόνα» (2010), «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (2012), «Μεσάνυχτα σ’ έναν τέλειο κόσμο» (2013) ανέδειξαν τη δραματουργική του ευαισθησία και την ικανότητά του να μεταφέρει στο σκηνικό λόγο την εσωτερικότητα των ηρώων του.

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε επίσης ενεργός αρθρογράφος, δάσκαλος δημιουργικής γραφής και σταθερός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνή λογοτεχνικά προγράμματα.

Λ. Μενδώνη για θάνατο του Αλ. Σταμάτη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη, μιας σημαντικής φωνής των Γραμμάτων μας. Στη μακρά πορεία του, ο Αλέξης Σταμάτης θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο, αλλά και το κινηματογραφικό σενάριο, διατηρώντας παράλληλα, μέσω των τακτικών παρεμβάσεών του, έναν ουσιαστικό λόγο και για τα δημόσια πράγματα.

Ο Αλέξης Σταμάτης, μεταπλάθοντας συχνά το προσωπικό του βίωμα, ανέπτυξε ένα διακριτό, συχνά ελλειπτικό αλλά ποτέ φλύαρο, ύφος, παρόν σε κάθε του έργο. Από την πολύχρονη ενασχόλησή του με τη γραφή, μας κατέλειπε ένα πολυσήμαντο και πλούσιο έργο, συνδυάζοντας το πηγαίο ταλέντο του με τη διαρκή αναμέτρηση με τη γραφή και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του για πειραματισμούς και νέες απόπειρες, σε κάθε είδος έκφρασης. Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό, σε πλήρη ωριμότητα και έμπνευση, που είχε ακόμη πολλά να δώσει. Υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν, δίκαια, την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση.

Στη μητέρα του, Μπέττυ Αρβανίτη, τη σύζυγό του, Εύα Σιμάτου, τους πολλούς αγαπητούς φίλους του απευθύνω τα ειλικρινέστατά μου συλλυπητήρια».

ΦΩΤΟ: FB/alexis.stamatisc

ΑΠΕ-ΜΠΕ