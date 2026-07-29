Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο (βίντεο)

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγείσας περιοχής.

Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις. Η επιφυλακή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανενεργοποίησης των εστιών.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στην περιοχή όσο αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ