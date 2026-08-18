28χρονος με μικροποσότητα χασίς στον Αγιαννάκη Τριφυλίας

Με μικροποσότητα ναρκωτικών συνελήφθη ένας 28χρονος προχθές το απόγευμα στον Αγιαννάκη του δήμου Τριφυλίας.

Αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, σε έλεγχο που έκαναν βρήκαν στην κατοχή του 28χρονου 1,6 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.