Πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης (βίντεο)

Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τους πρατηριούχους.

Η μέση τιμή πανελλαδικά βρίσκεται στα 2,01 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, όπου παραδοσιακά καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές, η αμόλυβδη έχει φτάσει κατά μέσο όρο τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα.

Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, παραμένοντας υψηλότερα από την τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες, όπου φτάνει τα 2,23 ευρώ.

Χθες καταγράφηκε μικρή μείωση στις διυλιστηριακές τιμές της αμόλυβδης, ενώ αντίθετα σημειώθηκε μικρή αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο.

Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι βασικές ενεργειακές οδοί της Μέσης Ανατολής παραμένουν υπό πίεση. Από τα στενά του Ορμούζ πέρασαν χθες μόλις 10 πλοία, ενώ από την Ερυθρά Θάλασσα περίπου 100. Παράλληλα, καταγράφηκε περιστατικό επίθεσης σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: www.ertnews.gr