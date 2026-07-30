Τι λένε τα ζώδια σήμερα (30/7)

Κριός

Μετά τη χθεσινή Πανσέληνο η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον Υδροχόο στον 11ο σου και μάλιστα το πρωί, σχηματίζει ένα αρμονικό εξάγωνο με τον Κρόνο από τον 1ο σου, για να σου δώσει την ευκαιρία να σταθεροποιήσεις μια φιλική σχέση και ταυτόχρονα να υλοποιήσεις ένα σχέδιο που έχεις στο μυαλό σου. Θα έχεις την στήριξη να προχωρήσεις, να συνομιλήσεις με ανθρώπους που έχουν τη δύναμη και το κύρος να βοηθήσουν. Αργότερα θα σχηματιστεί το τρίγωνο της Σελήνης με τον Aρη από τον 3ο σου με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι ειλικρινείς συζητήσεις. Θα μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματα σου.

Ταύρος

Η Σελήνη παραμένει και σήμερα στον Υδροχόο και στον 10ο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου στην επαγγελματική σου πορεία, στις υποχρεώσεις αλλά και στην εικόνα που παρουσιάζεις στους άλλους. Το πρωινό εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 12ο σου σε βοηθά να κινηθείς μεθοδικά και να ολοκληρώσεις μια υπόθεση που μέχρι τώρα κρατούσες μακριά από τα βλέμματα. Ισως χρειαστεί να εργαστείς παρασκηνιακά ή να στηριχτείς σε μια παλαιότερη εμπειρία. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Aρη από τον 2ο σου, ενισχύει τη φιλοδοξία σου και σε ωθεί να διεκδικήσεις καλύτερες οικονομικές συνθήκες.

Δίδυμοι

Η παραμονή της Σελήνης στον Υδροχόο και στον 9ο σου, ανοίγει τους ορίζοντές σου και σε κάνει περισσότερο αισιόδοξο/η, κοινωνικό/ή και πρόθυμο/η να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 11ο σου, μπορεί να μετατρέψει μια ιδέα σε συγκεκριμένο σχέδιο, ιδιαίτερα αν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που συμμερίζονται τους στόχους σου. Μια φιλική συμβουλή ή μια χρήσιμη γνωριμία θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τα επόμενα βήματά σου. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 1ο σου ανεβάζει κατακόρυφα την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου.

Καρκίνος

Η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον Υδροχόο και στον 8ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο οικονομικές εκκρεμότητες, κοινές υποχρεώσεις αλλά και συναισθήματα που δύσκολα εκφράζεις. Το πρωινό εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 10ο σου, σε βοηθά να χειριστείς με ωριμότητα ένα επαγγελματικό ή οικονομικό ζήτημα και να βάλεις σε τάξη υποθέσεις που σου δημιουργούσαν ανασφάλεια. Η συμβουλή ενός έμπειρου προσώπου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 12ο σου σε ωθεί να κινηθείς αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά, χωρίς να αποκαλύψεις τα σχέδιά σου.

Λέων

Με τη Σελήνη στον Υδροχόο και στον 7ο σου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν, δίνοντάς σου την ευκαιρία να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες και να πλησιάσεις περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν σημασία για εσένα. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 9ο σου, ευνοεί τις συζητήσεις, τις συμφωνίες και τα μακροπρόθεσμα σχέδια, ενώ μπορεί να σταθεροποιήσει μια σχέση που έχει γερές βάσεις. Δεν αποκλείεται να πάρεις μια σημαντική απόφαση σχετικά με ένα ταξίδι. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 11ο σου, ανεβάζει τη διάθεση.

Παρθένος

Η καθημερινότητα αποκτά γρήγορους ρυθμούς, καθώς η Σελήνη παραμένει στον Υδροχόο και στον 6ο σου, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις αλλά και την ανάγκη σου να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 8ο σου, σε βοηθά να τακτοποιήσεις μια οικονομική εκκρεμότητα, να ρυθμίσεις οφειλές ή να βρεις μια λύση σε ένα ζήτημα που σε πίεζε. Είναι επίσης μια καλή στιγμή για να αλλάξεις συνήθειες που επιβαρύνουν τη φυσική σου κατάσταση. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 10ο σου ενισχύει την φιλοδοξία και την αποφασιστικότητά σου.

Ζυγός

Η δημιουργικότητα και η επιθυμία σου να περάσεις όμορφα κυριαρχούν στο πρώτο μέρος της ημέρας, με τη Σελήνη στον Υδροχόο και στον 5ο σου. Μια συζήτηση, μια δραστηριότητα ή η επαφή με τα παιδιά θα σου προσφέρει χαρά και θα σε βοηθήσει να εκφραστείς πιο αυθόρμητα. Στη συνέχεια, η είσοδος της Σελήνης στους Ιχθύς και στον 6ο σου σε επαναφέρει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Εργασίες που είχαν μείνει πίσω χρειάζονται ολοκλήρωση, ενώ πιθανόν να προκύψουν πρόσθετες υποχρεώσεις στον χώρο της δουλειάς. Χρειάζεται επίσης να φροντίσεις περισσότερο την φυσική σου κατάσταση.

Σκορπιός

Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Υδροχόο και στον 4ο σου, κρατώντας την προσοχή σου στραμμένη στην οικογένεια και σε ζητήματα που επηρεάζουν τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 6ο σου, σε βοηθά να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου και να επιλύσεις ένα πρόβλημα. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 8ο σου δυναμώνει το ένστικτο και σε ωθεί να αντιμετωπίσεις αποφασιστικά μια οικονομική ή προσωπική εκκρεμότητα. Μέσα από μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσεις όσα σε προβλημάτιζαν και να ανακτήσεις τον έλεγχο μιας κατάστασης.

Τοξότης

Η διάθεσή σου γίνεται περισσότερο εξωστρεφής με τη Σελήνη στον Υδροχόο και στον 3ο σου, γι’ αυτό η ημέρα αναμένεται γεμάτη συζητήσεις, μετακινήσεις και ενδιαφέρουσες επαφές. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 5ο σου, σε βοηθά να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι με σοβαρότητα και συνέπεια, χωρίς υπερβολές ή λόγια που δεν μπορείς να υποστηρίξεις. Ωστόσο μια γνωριμία μπορεί να αποκτήσει πιο σταθερή προοπτική, ενώ μια συζήτηση με ένα παιδί θα αποδειχθεί ουσιαστική. Στη συνέχεια, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 7ο σου, κινητοποιεί τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου.

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη να παραμένει στον Υδροχόο και στον 2ο σου, το ενδιαφέρον σου στρέφεται στα οικονομικά, στις προσωπικές σου ανάγκες και σε όσα σου προσφέρουν ασφάλεια. Το πρωινό εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 4ο σου σε βοηθά να διαχειριστείς υπεύθυνα ένα έξοδο που αφορά την οικογένεια και να βάλεις πιο σταθερές βάσεις σε μια πρακτική υπόθεση. Αργότερα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 6ο σου, ανεβάζει την παραγωγικότητά σου και σου επιτρέπει να ανταποκριθείς γρήγορα στις καθημερινές υποχρεώσεις. Ωστόσο θα έχεις την ενέργεια να ολοκληρώσεις αρκετές εργασίες.

Υδροχόος

Η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, ενισχύοντας την ανάγκη σου να εκφράσεις τις επιθυμίες σου και να πάρεις πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τα προσωπικά σου σχέδια. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 3ο σου, προσδίδει σοβαρότητα στον λόγο σου και σε βοηθά να συζητήσεις με ψυχραιμία ένα θέμα που απαιτεί ξεκάθαρες αποφάσεις. Μια συμφωνία, μια μετακίνηση ή μια υπόθεση με συγγενικά πρόσωπα μπορεί να εξελιχθεί με τον τρόπο που επιθυμείς. Στη συνέχεια, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 5ο σου απελευθερώνει τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητά σου.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 12ο σου σε κρατά για λίγο μακριά από την κοινωνική δραστηριότητα και σου δημιουργεί την ανάγκη να αφουγκραστείς όσα συμβαίνουν μέσα σου. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον 2ο σου, σε βοηθά να περιορίσεις περιττά έξοδα και να αντιμετωπίσεις με μεγαλύτερη σύνεση μια οικονομική κρίση. Μπορείς να προετοιμάσεις αθόρυβα ένα σχέδιο που θα ενισχύσει σταδιακά την ασφάλεια και την αυτοπεποίθησή σου. Αργότερα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 4ο σου, σε κινητοποιεί για να ασχοληθείς με το σπίτι και να επιλύσεις μια οικογενειακή διαφωνία.