Kardamili ArtDoc Festival: Ολοκληρώνονται οι προφεστιβαλικές δράσεις

Από τις αρχές Ιουλίου, το Kardamili Art Doc Festival και το πρωτοπόρο, οικολογικό Solar Van διέσχισαν τους οικισμούς της Δυτικής Μάνης, μετατρέποντας τις πλατείες και τα προαύλια των σχολείων σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες.

Η φετινή διοργάνωση υλοποιήθηκε από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας σε στενή και δημιουργική συνδιοργάνωση με τον Δήμο Δυτικής Μάνης, η στήριξη του οποίου υπήρξε καθοριστική για την κάλυψη ευρύτερων γεωγραφικών ζωνών της περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την προσφορά δωρεάν πρόσβασης στον πολιτισμό για κατοίκους και επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το κοινό της Μάνης αγκάλιασε τις δράσεις του φεστιβάλ, που περιλάμβαναν βιωματικά περιβαλλοντικά εργαστήρια για παιδιά, προβολές μεταγλωττισμένων παιδικών ταινιών και σπουδαία ντοκιμαντέρ προσανατολισμένα στην ιστορία, το περιβάλλον και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Το πρόγραμμα των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες προβολές: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 μ.μ. θα προβληθεί στην πλατεία του χωριού Νομιτσής η ταινία «Θολός Βυθός» (90’) σε σκηνοθεσία Ελένης Αλεξανδράκη.

Η ταινία αποτελεί ελεύθερη διασκευή των βιβλίων «Διπλωμένα Φτερά» και «Θολός Βυθός» του Γιάννη Ατζακά (Εκδόσεις Άγρα). Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη και ιστορικά κρίσιμη αφήγηση που εστιάζει στον Γιάννη, γιο αντάρτη, ο οποίος το 1949 παραδίδεται στις Παιδοπόλεις της Βασίλισσας Φρειδερίκης. Εκεί, μέσα από έξι χρόνια εγκλεισμού και ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με τη χειραγώγηση των ιδεών, τον εμφύλιο σπαραγμό και τον φόβο για την ίδια του την καταγωγή.

Την Κυριακή 23 Αυγούστου την ίδια ώρα θα προβληθεί στην πλατεία του οικισμού Βόρειο στις Γαϊτσές η ταινία «Λενάκι. Δυο φωτιές και Δυο Κατάρες» (72’) σε

σκηνοθεσία Δημήτρη Ινδαρέ.

Το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει το νήμα μιας παλιάς οικογενειακής ιστορίας και ενός λαϊκού θρύλου που έχει τις ρίζες του στην ορεινή Αχαΐα (στο χωριό Λιβάρτζι) των αρχών του 20ού αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το «Λενάκι», μια νεαρή κοπέλα, και η ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα που οδήγησε σε μια διπλή τραγωδία: δύο καταστροφικές πυρκαγιές και δύο βαριές κατάρες που στοίχειωσαν μια ολόκληρη κοινότητα για γενιές. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί αυτή την τοπική μικροϊστορία ως όχημα για να εξερευνήσει τις κοινωνικές δομές της ελληνικής επαρχίας του παρελθόντος, τη θέση της γυναίκας, τον φόβο της κοινωνικής κατακραυγής και το πώς το συλλογικό τραύμα μετατρέπεται σε μύθο μέσα στον χρόνο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.