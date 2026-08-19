Μικροί και μεγάλοι στα Νεροπάτια στο Ρίπεσι

Με κόσμο, κουβέντες, γέλια και βήματα γέμισαν τα Νεροπάτια στην Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) την περασμένη Κυριακή καθώς 70 μικροί και μεγάλοι πεζοπόροι περπάτησαν σε μονοπάτια και γωνιές του χωριού που πολλοί, ακόμα και Ριπεσαίοι, δεν είχαν περπατήσει ποτέ.

Ακολούθησαν το μονοπάτι κάτω από τα πλατάνια, πλάι στο νερό, σταμάτησαν στις βρύσες, ξεκουράστηκαν στη σκιά. Και φυσικά, πεζοπορία χωρίς κέρασμα δεν γίνεται: καρπούζι και λουκούμια για να πάρουν δυνάμεις στη βρύση στο Ράπι.

Με την επιστροφή στην πλατεία τους περίμενε η καλύτερη έκπληξη: ο Σύλλογος Απόδημων Κεφαλοβρυσητών είχε ανάψει τις ψησταριές και τους υποδέχτηκε με σουβλάκια.

«Κάπως έτσι, μια πεζοπορία στα Νεροπάτια κατέληξε όπως έπρεπε: όλοι μαζί στην πλατεία, με φαγητό, μουσική και γλέντι. Γιατί τελικά τα Νεροπάτια, εκτός από διαδρομές στο χάρτη, είναι ένας τρόπος να ξαναβρισκόμαστε κι εμείς μεταξύ μας. Ευχαριστούμε όλους όσους περπάτησαν μαζί μας και το Σύλλογο Αποδήμων Κεφαλοβρυσητών για την όμορφη έκπληξη», σημειώνεται από τους διοργανωτές Μάλι Μάλι Ρίπεσι.