Βανδάλισαν και κατάκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών που έδιναν μάχη με τις φωτιές!

Την εξαντλητική προσπάθεια των πυροσβεστών στα μέτωπα των πυρκαγιών, διαδέχθηκε μια απαράδεκτη εικόνα κατά την επιστροφή τους στη βάση.

Την ώρα που το προσωπικό της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. επιχειρούσε κάτω από ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες σε όλη την επικράτεια για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και δασών, άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο της υπηρεσίας τους και λεηλάτησαν τα προσωπικά τους οχήματα, φτάνοντας στο σημείο να αφαιρέσουν ακόμα και τους τροχούς τους.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, με ανάρτησή του στο Facebook, καταγγέλλει το περιστατικό και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα οξυμένα προβλήματα ασφάλειας και υποδομών που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως τονίζει το Σωματείο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παντελή έλλειψη βασικών μέτρων προστασίας σε ένα χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, αλλά και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε), η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, θεωρείται παντελώς αδιανόητο, άνθρωποι που μάχονται με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή, επιστρέφοντας από την αποστολή τους εξαντλημένοι, να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες κατεστραμμένες και λεηλατημένες μέσα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας που υπηρετούν.

Αναλυτικά η καταγγελία του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ»

Την ώρα που οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες, συνάδελφοι της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επιστρέφοντας στην υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί τους.»

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παντελή έλλειψη βασικών υποδομών, σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε.»

Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΕΣ.»

Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;»

Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης; Πόσα ακόμη περιστατικά απαιτούνται για να δοθούν ουσιαστικές λύσεις;»

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.) ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία της περιουσίας των συναδέλφων και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.»

Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας.» Φτάνει δεν αντέχουμε άλλο! Ζητάμε μόνο αξιοπρέπεια!!»

Πηγή: www.zougla.gr