Ο «Δίδυμος μπελάς» στην Κυπαρισσία

Η παράσταση της «Ευ(φ)ορία γέλωτος» θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας.

Ο Παρασκευάς ένας «μουρμούρης» σύζυγος καλύπτει τις ερωτικές παρασπονδίες του στη γυναίκα του προφασιζόμενος την ύπαρξη κάποιου δίδυμου αδερφού του, του Λέανδρου. Ο Λέανδρος υπάρχει αλλά δεν είναι δίδυμος και δε του μοιάζει καθόλου, ώστε κάποια στιγμή από φωτογραφίες η γυναίκα του καταλαβαίνει την απάτη και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Εξυπνο χιούμορ, μπερδέματα, κωμικές καταστάσεις σε αυτό το κλασσικό έργο του σπουδαίου συγγραφέα Δημήτρη Γιαννουκάκη. Ο «Δίδυμος μπελάς» παίχτηκε με τον Βασίλη Λογοθετίδη, την Ιλια Λιβυκού και τη Σμάρω Στεφανίδου με μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ’50.

Τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Φρατζεσκάκης, ενώ τους ρόλους ερμηνεύουν οι Ελένη Φιλίνη, Μάκης Πατέλης, Ζανό Ντάνιας, Πέτρος Πέτρου, Καλή Δάβρη, Ζαχαρένια Σπήλιου και Περικλής Τσαμαντάνης. Τα σκηνικά είναι της Λαμπρινής Καρδαρά, το βεστιάριο και η βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κυριακή Γάσπαρη και το artwork ο Λουκάς Μελάς. Η παράσταση έχει διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η γενική είσοδος ανέρχεται στα 17 ευρώ (ταμείο την ημέρα της παράστασης), ενώ η ηλεκτρονική προπώληση μέσω Ticketmaster διατίθεται στα 14 ευρώ. Για άτομα άνω των 65 ετών, ανέργους, φοιτητές και ΑμεΑ κοστίζει 12 ευρώ. Πληροφορίες: 6977717874.