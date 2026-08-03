New York Post: Ο Ινφαντίνο εκλιπαρεί τον Τραμπ για να σώσει τη θέση του στη FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητά από την κυβέρνηση Τραμπ να τον βοηθήσει να παραμείνει στη θέση του και έχει προγραμματίσει ιδιωτικές συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post.

Δύο πηγές που είναι ενήμερες με το θέμα επιβεβαίωσαν ότι ο Ινφαντίνο θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική συνομιλία με τον κορυφαίο διπλωμάτη των ΗΠΑ λίγο μετά τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

«Ήθελε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον υπουργό και να συζητήσει για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ήπιας ισχύος για τις ΗΠΑ», δήλωσε μία πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα. «Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τη διατήρηση της θέσης του. Δεν αφορά τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή», προσέθεσε.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο επικεφαλής της FIFA ένιωθε «απομονωμένος» λόγω της πληθώρας αρνητικών δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ.

Η New York Post ανέφερε επίσης ότι ο 56χρονος Ινφαντίνο προσπάθησε επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον 80χρονο Τραμπ, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης να παραιτηθεί λόγω της προσπάθειάς του να πουλήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούσνερ, ένα σχέδιό το οποίο κατέρρευσε την Παρασκευή.

Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η προσπάθεια του Ινφαντίνο να αποσχίσει τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης, χορηγιών, αδειοδότησης και πώλησης εισιτηρίων είχε αποτύχει, μετά από σχεδόν καθολική αντίδραση από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο.

Αυτό προκάλεσε επίσης έντονες αντιδράσεις σχετικά με την ηγεσίας του Ινφάντινο, με ένα στέλεχος της FIFA να δηλώνει στην New York Post ότι τα στελέχη θέλουν να τον απομακρύνουν από την κορυφαία θέση, στο πλαίσιο αυτού που εσωτερικά έχει ονομαστεί «Project Kill The Monster» (Σχέδιο «Σκοτώστε το Τέρας»).

Ο Κέβιν Λαμούρ, διευθύνων σύμβουλος της FIFA, δήλωσε την Παρασκευή στο Associated Press ότι αισθάνθηκε «προδομένος» από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, αναφέροντας ότι δεν είχε γνώση των μυστικών συνομιλιών.

Το σχέδιο που ματαιώθηκε θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής με την ονομασία «FIFA Forward Enterprise», η οποία θα είχε συσταθεί για τη διαχείριση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Thrive Capital, μια εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων υπό τη διεύθυνση του Τζος Κούσνερ, του μικρότερου αδελφού του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ, θα είχε αποκτήσει μερίδιο 20% στην εταιρεία έναντι ποσού λίγο άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το σχέδιο, το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα «The Times» του Λονδίνου, προκάλεσε την οργή των ιθυνόντων του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι έμαθαν για αυτό μόνο από τα ΜΜΕ.

Η UEFA, ο φορέας που διοικεί το άθλημα στην Ευρώπη, ψήφισε με 55-0 υπέρ του μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου — το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο το 2030, κάτι που θα είχε σαν αποτέλεσμα δύο διοργανώτριες χώρες καθώς και κορυφαίοι παίκτες να μην συμμετάσχουν στο τουρνουά.

Μάλιστα η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) ετοιμάζεται να αποσύρει επισήμως τη στήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η FA πρόκειται να αποστείλει επιστολή με την οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη έγγραφη υποστήριξή της προς τον Ινφαντίνο. Η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως, αλλά αναμένεται άμεσα. Η αγγλική ομοσπονδία ακολουθεί την Ουαλία, η οποία έγινε σήμερα η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επίσημα την υποστήριξή της, επικαλούμενη σοβαρές αποτυχίες στη διακυβέρνηση, στην ηγεσία, στη διαφάνεια και στην κρίση του προέδρου της FIFA.

Πηγή: ertnews.gr