Μεσσηνία: Τρεις συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών

Το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλαμάτα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν 19χρονο που κατείχε 1,2 γραμμάρια χασίς και έναν 46χρονο Ρομά που είχε στην κατοχή του 1,2 γραμμάρια ηρωίνης.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας στη Γιάλοβα του δήμου Πύλου – Νέστορος ένας 33χρονος συνελήφθη με ένα γραμμάριο χασίς από αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Μεσσηνίας.

Οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ για την υπόθεση της Γιάλοβας προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου – Νέστορος και για της Καλαμάτας το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.