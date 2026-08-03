Σε Κανδήλι και Ψάθα η μεγάλη μάχη με την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική (βίντεο)

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, ενώ το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό.

Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Οι δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ