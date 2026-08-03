Εικαστική έκθεση «Μύθος δίχως αίνιγμα» του Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου στο Ναύπλιο

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 και ώρα 20:00 θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Μύθος δίχως αίνιγμα» του διακεκριμένου εικαστικού Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, παρουσία του και με επιμέλεια της Βασιλικής Ξυλινά, στη Vasiliki – galerie d’art, Σταϊκοπούλου 50 και Φαβιέρου 1, στο Ναύπλιο.

Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος είναι Όμ. Καθηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τ.Καθηγητής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , επίτιμος διδάκτωρ Art Design του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ακαδημαϊκός στην Accademia Tiberina Ρώμης στην τάξη των γραμμάτων και των Τεχνών.

Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος έχει παρουσιάσει τα έργα του σε 12 διεθνείς Biennale (Βενετία, Φλωρεντία,…), σε 22 διεθνείς Art Fair (Λούβρο,…) και σε 100 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα, Παρίσι, Βρυξέλλες, Λευκωσία, Ζυρίχη, Ρώμη, Φλωρεντία, Βερόνα, Λέτσε, Σαν Μαρίνο, Ίνσμπρουκ, Βιέννη, Λονδίνο, Αμβούργο, Νέα Υόρκη, Βανκούβερ, Κωνσταντινούπολη και αλλού.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τον τίμησαν το 2006 τυπώνοντας γραμματόσημα που απεικονίζουν τα έργα του και έχει επίσης τιμηθεί με βραβεία από την Ακαδημία της Ρώμης, την Ιταλική Ακαδημία Καλών Τεχνών και από την Unesco.

Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Μουσείο Βορρέ, σε Μουσεία του εξωτερικού και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο σεμνός επιστήμονας της ιατρικής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος που εργάζεται πάνω στο νήμα της Ζωής θεραπεύοντας τον Άνθρωπο, έχει τον δίδυμο του στον εικαστικό Πολίτη του Κόσμου που μας ταξιδεύει στον Ελληνικό Μύθο, βαθειά γνωρίζοντας τον Αξιακό χαρακτήρα του.

Ευχαριστώ τον διακεκριμένο εικαστικό και επιστήμονα Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο που εκτίμησε το πολιτιστικό έργο της Vasiliki – galerie d’art και με εμπιστεύτηκε να παρουσιάσω τα έργα του στο Ναύπλιο.

Η έκθεση «Μύθος δίχως αίνιγμα» του Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου στο Ναύπλιο θα διαρκέσει από το Σάββατο 8 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026.

Πηγή: ertnews.gr