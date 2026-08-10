Ηλεία: Σοβαρός τραυματισμός 31χρονης μετά από βουτιά στη θάλασσα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Γλύφα Βαρθολομιού, όταν μια 31χρονη γυναίκα από τον Πύργο τραυματίστηκε στον αυχένα κατά τη διάρκεια βουτιάς στη θάλασσα, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρισκόταν στην παραλία μαζί με την οικογένειά της και, την ώρα που το ζευγάρι έπαιζε στη θάλασσα, ο σύζυγός της φέρεται να την ανέβασε στους ώμους του και στη συνέχεια να την έριξε στο νερό.

Κατά την πτώση, η 31χρονη φέρεται να εκτινάχθηκε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή του αυχένα. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ιδιαίτερη προσοχή στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν φαίνεται να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ωστόσο, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, καθώς ο τραυματισμός στον αυχένα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρός.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της 31χρονης.

Σε βάρος του εξετάζεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ενδεχόμενο διάπραξης αδικήματος που σχετίζεται με πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.

Πηγή: news247.gr