Φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας (βίντεο)

Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στην Ηλεία το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, στα Κοττέικα και τη Γαστούνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πρώτη φωτιά ξέσπασε στα Κοττέικα Ηλείας, όπου κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Λίγη ώρα αργότερα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στη Γαστούνη Ηλείας, επίσης σε χαμηλή βλάστηση. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στα δύο μέτωπα, με στόχο την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεση των πυρκαγιών, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή τους σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ertnews.gr