Πάτρα: Δέντρο έσωσε 2,5 ετών αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Παραλία Πατρών, όταν ένα παιδί μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού και έπαιζε, όταν, άγνωστο μέχρι στιγμής πώς, βρέθηκε στο κενό.

Η πτώση, ωστόσο ανακόπηκε από ένα δέντρο που βρισκόταν κάτω από το μπαλκόνι, γεγονός που φαίνεται πως απέτρεψε τα χειρότερα. Το παιδί υπέστη κατάγματα, χωρίς ο τραυματισμός του να χαρακτηρίζεται σοβαρός. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το 2,5 ετών παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση εξετάζονται, ενώ συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πηγή: news247.gr