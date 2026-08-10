Νέο κύμα καύσωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης

Με νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που έχει ποτέ καταγραφεί για 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους, που θα πλήξει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ισπανία.

Η δυτική Ευρώπη έχει ήδη πληγεί από τον Μάιο από τέσσερα επεισόδια καύσωνα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, ενώ εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέα επεισόδια καύσωνα τις προσεχείς ημέρες.

Παράλληλα, η ξηρασία, που απλώνεται επίσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο και έχει πλήξει κυρίως την Ισπανία και την Γαλλία και επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία, ευνοεί το ξέσπασμα και την εξάπλωση των καταστροφικών πυρκαγιών.

«Νέο κύμα ακραίας ζέστης κινείται προς βορράν σε μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου», προειδοποίησε χθες η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) μέσω του Χ.

Μέχρι την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν στους 36 ° C σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής και της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Στην Γαλλία, νέο επεισόδιο καύσωνα αναμένεται αύριο. Η ζέστη θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 39 ° C , σύμφωνα με την Météo-France.

Μέχρι στιγμής, το ρεκόρ έχει φθάσει τους 3,8 ° C επάνω από το κανονικό επίπεδο με βάση τις τιμές της περιόδου 1991-2020. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, πριν από τους καύσωνες του Ιουνίου και του Ιουλίου, ο οποίος διήρκεσε 16 ημέρες.

Ο Ιούλιος 2026 ήταν μαζί με τον Ιούλιο 2022 ο θερμότερος που έχει καταγραφεί στα χρονικά στην Ισπανία. Η μέση θερμοκρασία ήταν 25,7 ° C, δηλαδή 2,6 ° C ανώτερη του κανονικού, σύμφωνα με την Aemet.

Η Σλοβακία κατέγραψε στις 6 Αυγούστου το απόλυτο ρεκόρ των 42,2 ° C στον νότο, σύμφωνα με την SHMU.

Σύμφωνα με την GeoSphere Austria, το ρεκόρ των 41,2 ° C καταγράφηκε στις 5 Αυγούστου στο Μπαντ Ντόιτσε-Αλτενμπουργκ της ανατολικής Αυστρίας.

Η Ισπανία έζησε «τον ξηρότερο Ιούλιο από την έναρξη των καταγραφών των στοιχείων το 1961», σύμφωνα με την Aemet.

Το ήμισυ της Αγγλίας και ολόκληρη η Ουαλία έχουν επίσης πληγεί από την ξηρασία, ενώ και άλλες περιοχές της Αγγλίας αναμένεται να τεθούν σε κατάσταση ξηρασίας σήμερα.

Η Αγγλία έχει επτά συνεχόμενες εβδομάδες με λιγότερα από 10 χιλιοστά βροχής, ενώ σε ορισμένες ζώνες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έχει καταγραφεί λιγότερο από 1 χιλιοστό βροχής, σύμφωνα με την κυβερνητική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Environment Agency). Σύμφωνα με το Met Office, ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία.

Καταστροφικές πυρκαγιές

Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την εκκίνηση και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών που κατέκαυσαν μεγάλες σε έκταση περιοχές και προκάλεσαν την εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με το Copernicus.

Γιγάντια πυρκαγιά κατέκαυσε στο τέλος του Ιουλίου έκταση 420.000 στρεμμάτων στην Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας κατέκαυσε έκταση 440.000 στρεμμάτων στην περιοχή της Αβιλα.

Χαμηλή στάθμη ποταμών, υπεθέρμανση των θαλασσών

Αμεση συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, η πτώση της στάθμης των υδάτων ποταμών όπως ο Σηκουάνας, ο Δούναβης, ο Ρήνος. Σε ιστορικό χαμηλό μετρήθηκε σήμερα η στάθμη του ποταμού Βιστούλα στην Βαρσοβία.

Γύρω από την ευρωπαϊκή ήπειρο, τα νερά της δυτικής Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού γνωρίζουν ιδιαιτέρως υψηλές θερμοκρασίες που συνδέονται και με την διαδοχή επεισοδίων θαλάσσιου καύσωνα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ