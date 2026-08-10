Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου (βίντεο)

Μια νέα σελίδα ανοίγει από σήμερα για το Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς ξεκίνησαν το πρωί οι εργασίες καθαρισμού του εμβληματικού Καλλιμάρμαρου, σε μια σημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά συνεργεία καθαρισμού έπιασαν δουλειά στο ιστορικό στάδιο, πραγματοποιώντας μια παρέμβαση που γίνεται για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα.

Στόχος είναι ο καθαρισμός και η ανάδειξη των κερκίδων του Παναθηναϊκού Σταδίου, ώστε το Καλλιμάρμαρο να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή εικόνα ενόψει της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων (31/10-13/11/2026 στο Ντακάρ της Σενεγάλης).

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του χρόνου, δίνοντας ξανά στο μνημείο τη λάμψη που αρμόζει στην ιστορία και τον συμβολισμό του.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του Παναθηναϊκού Σταδίου που γίνεται με τη χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θα αποκτήσει σύγχρονο τάπητα. Η νέα υποδομή θα επιτρέπει στο Καλλιμάρμαρο να φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις και αγώνες, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στη διαχρονική παρουσία του σταδίου.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού, με ειδικά φώτα led και γεννήτριες, που δεν υπήρχαν έως τώρα.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι την έναρξη των εργασιών για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναικου σταδίου, υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα - αρχαιολόγου Μανόλη Κορρέ, αλλά και την καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητων του Υπουργείου Πολιτισμού !Το Καλλιμάρμαρο, ένα παγκόσμιο μνημείο και σύμβολο της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων θα λάμψει ξανά στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα! Οι ευχαριστίες πάνε στον μεγαλο χορηγό μας Ευαγγελο Μαρινάκη που στηρίζει την αναγέννηση του Παναθηναϊκού Σταδίου, αυτού του εμβληματικού μνημείου του Ολυμπιακού και παγκόσμιου αθλητικού κινήματος.»

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο καθαρισμός. Χρησιμοποιείται φυσική μέθοδος, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει το μάρμαρο, χωρίς να το καταπονεί, να το αλλοιώνει ή να προκαλεί οποιαδήποτε φθορά στην επιφάνειά του. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με τις πολύτιμες συμβουλές του διακεκριμένου αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ, Συμβούλου επί τιμή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την ιστορία, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου.

«Η Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αυτή την πρωτοβουλία και έκανε όλες τις διαδικασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπέβαλε ενδελεχείς μελέτες και τώρα προχωράει στην πραγματοποίηση του καθαρισμού με συνεργεία. Είναι ήπια παρέμβαση που δεν προκαλεί παρενέργειες. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται, δηλαδή με καθαρό νερό, με εκτόξευση μέσω ειδικών συσκευών και ελεγχόμενη πίεση, διασφαλίζει ένα καλό αποτέλεσμα που φαίνεται αμέσως», είπε ο κ. Κορρές.

ΑΠΕ - ΜΠΕ