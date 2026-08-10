16χρονος με τσιγαριλίκι στη Μεσσήνη

17:11 10/08
Ειδικότερα ο 16χρονος σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να κατέχει ένα τσιγαριλίκι κάνναβης, το οποίο κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.
Στη σύλληψη ενός ανήλικου για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν προχθές το πρωί στη Μεσσήνη αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας.
Ειδικότερα ο 16χρονος σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να κατέχει ένα τσιγαριλίκι κάνναβης, το οποίο κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.