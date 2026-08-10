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Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026 17:11

16χρονος με τσιγαριλίκι στη Μεσσήνη

Γράφτηκε από την

16χρονος με τσιγαριλίκι στη Μεσσήνη

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Στη σύλληψη ενός ανήλικου για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν προχθές το πρωί στη Μεσσήνη αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας.

Ειδικότερα ο 16χρονος σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να κατέχει ένα τσιγαριλίκι κάνναβης, το οποίο κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κατηγορία Αστυνομικά
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