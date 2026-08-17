Μάνη: Μεγάλες οι καταστροφές από το σφοδρό μπουρίνι – Πάνω από 2.000 κεραυνοί σε λίγες ώρες

Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την Ανατολική Μάνη, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή του Οιτύλου και στους γύρω οικισμούς.

Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτοφανής, με τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την περιοχή, ο όγκος της βροχής σε τέσσερις ώρες ήταν διπλάσιος από τον μέσο όγκο βροχής που καταγράφεται ολόκληρο τον Αύγουστο στη Σπάρτη.

Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας.

Τα περισσότερα προβλήματα σε Οίτυλο και γύρω οικισμούς

Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο Οίτυλο, το Νέο Οίτυλο, το Καραβοστάσι, τα Κοκκάλια, τη Λάγια, το Έξω Νυμφίο και το Πόρτο Άγιο.

Στην περιοχή επιχειρούν συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο την αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και την απομάκρυνση των φερτών υλικών που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση.

Η ποσότητα του νερού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σε αρκετά σημεία οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με φερτά υλικά και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από θαύμα δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί

Παρά την ένταση της κακοκαιρίας και το γεγονός ότι η Μάνη βρίσκεται αυτή την περίοδο στο απόγειο της τουριστικής περιόδου, δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε έμμεσα από χτύπημα κεραυνού, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι πλέον καλή και έχει πάρει εξιτήριο.

Συνεχίζεται κανονικά η τουριστική δραστηριότητα

Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η καταιγίδα, η τουριστική κίνηση στην περιοχή συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μαζικές ακυρώσεις ή αποχωρήσεις επισκεπτών.

Η Ανατολική Μάνη, που τον Αύγουστο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παραθεριστών, προσπαθεί πλέον να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Πηγή: www.ertnews.gr