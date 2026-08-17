Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο (βίντεο)

Ελικόπτερο κατέπεσε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο ελικοδρόμιο στο κέντρο του νησιού, στην περιοχή Θόλος με τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ένα ζευγάρι νεόνυμφων αλλοδαπών – πιθανότατα Άγγλοι- επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6 στη Σίφνο, κοντά στην μονή Ιεράς Βρύσης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα – μαζί και ο πιλότος στα θύματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Όπως δείχνουν τα αποκλειστικά πλάνα του topontiki.gr, το ελικόπτερο συντρίβεται και τυλίγεται άμεσα στις φλόγες. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και συνετρίβη κατά την προσγείωση στo νησί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο της συντριβής, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων και τα αίτια του δυστυχήματος.