Επίθεση κατά αστυνομικών στη Γαστούνη κατά την προσαγωγή 18χρονου

Τρία άτομα αναζητούν οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας για την επίθεση που διέπραξαν σε βάρος αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού στη Γαστούνη.

Οι τρεις δράστες μπήκαν μέσα στο Τμήμα λίγα λεπτά αφότου είχαν προσαχθεί ένας 18χρονος και ένας 15χρονος, με το αιτιολογικό ότι επέβαιναν σε αυτοκίνητο που εικάζεται πως είχε χρησιμοποιηθεί για διάπραξη απάτης.

Στη συνέχεια επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες, καταφέρνοντας να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση τόσο οι ίδιοι όσο και οι δύο προσαχθέντες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία και την επόμενη μέρα συνελήφθη ο ένας από τους δύο προσαχθέντες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα. Εις βάρος των δραστών της επίθεσης, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, έχει σχηματιστεί δικογραφία για βία, απείθεια κατά υπαλλήλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σε συνέχεια του συμβάντος, ακολούθησε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό στη Γαστούνη, παρόντος του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 18 άτομα για το αδίκημα της ρευματοκλοπής.

Πηγή: www.ertnews.gr