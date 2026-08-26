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Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 15:10

Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας, βοηθούν τα μελτέμια (Βίντεο)

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Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας, βοηθούν τα μελτέμια (Βίντεο)

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Με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα μελτέμια να μας «δροσίζουν» θα διαμορφωθεί ο καιρός των επόμενων ημερών, καθώς αναμένεται εκ νέου κλιμάκωση του καύσωνα μέχρι και την Παρασκευή (28/8).

Σύμφωνα με το καιρικό δελτίο του ANT1, ο καύσος που επηρεάζει την ελληνική επικράτεια δεν θα υποχωρήσει το επόμενο διήμερο, αλλά παράλληλα θα ενισχυθούν τα μελτέμια, κάνοντας πιο υποφερτή την αισθητή θερμοκρασία.

Κατηγορία Κοινωνία
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