Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας, βοηθούν τα μελτέμια (Βίντεο)

Με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα μελτέμια να μας «δροσίζουν» θα διαμορφωθεί ο καιρός των επόμενων ημερών, καθώς αναμένεται εκ νέου κλιμάκωση του καύσωνα μέχρι και την Παρασκευή (28/8).

Σύμφωνα με το καιρικό δελτίο του ANT1, ο καύσος που επηρεάζει την ελληνική επικράτεια δεν θα υποχωρήσει το επόμενο διήμερο, αλλά παράλληλα θα ενισχυθούν τα μελτέμια, κάνοντας πιο υποφερτή την αισθητή θερμοκρασία.