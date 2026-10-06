Δέκατη χρονιά λειτουργίας του πολυχώρου της ΚΝΕ στην Καλαμάτα

Το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027 περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς (Δευτέρα, 9.15-11.15 μ.μ.), ορχήστρα της ΚΝΕ (Σάββατο, 7-9 μ.μ.), χορωδία (Τρίτη, 9.15-11.15 μ.μ.), latin (Τετάρτη, 9.15-11.15 μ.μ.), ντεκουπάζ (Πέμπτη, 9.15-11.15 μ.μ.) και κιθάρα (Παρασκευή, 7-9 μ.μ.). Παράλληλα, θα λειτουργήσουν μαθήματα Ιταλικών και Ισπανικών, καθώς και Θεατρικό Εργαστήρι. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι δωρεάν, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 6984264108 ή στο mikrovioklmt@gmail.com. Κατά την εγγραφή ζητούνται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλικία.