Μόνο 5 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

Μονοψήφιος ήταν ύστερα από πολύ καιρό ο αριθμός των κλήσεων για μη χρήση κράνους στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα από 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου στους δρόμους της Μεσσηνίας έγιναν 429 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν μόνο 5 κλήσεις σε οδηγούς δίκυκλων που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Συνολικά και στους πέντε νομού της Περιφέρειας Πελοποννήσου το ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν συνολικά 1.090 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις.

16 ήταν οι παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 7 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και μία σε συνεπιβάτη.

Στους άλλους νομούς βεβαιώθηκαν 7 κλήσεις στην Αργολίδα 7, δύο στην Αρκαδία, δύο στην Κορινθία και 8 στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.