ΕΔΟΑΟ: Αναγκαίοι οι ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά οίνου

Η εικόνα του ελληνικού αμπελώνα κατά τον φετινό τρύγο, σε επίπεδο παραγωγής και ποιότητας αλλά και τα προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς, εξετάστηκαν στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα από τις αμπελουργικές περιοχές της χώρας, η φετινή παραγωγή ναι μεν εμφανίζεται αυξημένη αλλά αυτό προκύπτει σε σχέση με τις ιδιαίτερα χαμηλές παραγωγές των προηγούμενων ετών.

Η φετινή αύξηση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση υπερπαραγωγή, αλλά μερική επιστροφή στα «κανονικά» επίπεδα, σημειώνει η ΕΔΟΑΟ και προσθέτει ότι τυχόν αναφορές περί υπερβάλλουσας παραγωγής, μετά μάλιστα από μια περίοδο εξαιρετικά μειωμένων εσοδειών, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οπωσδήποτε δεν πρέπει να αποτελέσουν μοχλό για άσκηση πιέσεων στις τιμές των σταφυλιών.

Μάλιστα, συνεχίζει η ανακοίνωση, σε αρκετές αμπελουργικές περιοχές δυσμενή καιρικά φαινόμενα, όπως παγετός και χαλαζοπτώσεις, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις.

Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι είναι θετικά τα δεδομένα για την ποιότητα των σταφυλιών, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα, λόγω των προσπαθειών που κατέβαλαν οι αμπελουργοί και, κατά συνέπεια, δημιουργούνται πολύ καλές προϋποθέσεις για τη νέα οινική χρονιά.



Ανάγκη για ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στη διακίνηση του οίνου. Σε όλη την επικράτεια αλλά ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο που διανύουμε, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα ως προς τον έλεγχο της προέλευσης και την ιχνηλασιμότητα των οίνων που διακινούνται στην αγορά.

Η ΕΔΟΑΟ ζητά την εντατικοποίηση και ουσιαστική εφαρμογή των ελέγχων, όχι μόνο ως προς τη φορολογική συμμόρφωση, αλλά και ως προς την προέλευση, την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα των οίνων. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της αμπελοκαλλιέργειας παραμένει υψηλό και η βιωσιμότητα πολλών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων δοκιμάζεται, είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν συνθήκες που θα επιτρέπουν στους παραγωγούς να συνεχίσουν την καλλιέργεια.

Η στήριξη του Έλληνα αμπελουργού, η διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά και η προστασία της ελληνικής προέλευσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ