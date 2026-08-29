Τι λένε τα ζώδια σήμερα (29/8)

Κριός

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 6ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 3ο οίκο σου αναστατώνει το καθημερινό σου πρόγραμμα. Στον χώρο της εργασίας θα επικρατεί ένταση και ίσως δυσκολευτείς να συνεργαστείς με ανθρώπους που δεν ακολουθούν τους ρυθμούς σου. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί η βιασύνη και ο εκνευρισμός μπορούν να προκαλέσουν παρεξηγήσεις. Απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις, από μια προσωρινή αναστάτωση δεν χρειάζεται να ανατρέψεις ολόκληρο τον προγραμματισμό σου.

Ταύρος

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 5ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 2ο οίκο σου, δημιουργεί αναστάτωση σε οικονομικές και αισθηματικές υποθέσεις. Ενα απρόβλεπτο έξοδο μπορεί να σε αναγκάσει να περιορίσεις μια αγορά, μια έξοδο ή ένα σχέδιο που είχες προγραμματίσει. Παράλληλα, η ανάγκη να νιώσεις ελεύθερος/η μπορεί να σε οδηγήσει σε παρορμητικές κινήσεις απέναντι στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, απόφυγε συμπεριφορές που προκαλούν ανασφάλεια ή ανταγωνισμό.

Δίδυμοι

Με τον Ηλιο στον 4ο οίκο σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στον 1ο οίκο σου, αισθάνεσαι έντονα την ανάγκη να αποδεσμευτείς από οικογενειακές πιέσεις. Μια ξαφνική κατάσταση στο σπίτι ή μια ένταση με δικό σου άνθρωπο μπορεί να ανατρέψει προσωρινά την ισορροπία σου. Δεν έχεις διάθεση να συμβιβαστείς και αντιδράς έντονα σε όσους/ες προσπαθούν να καθορίσουν τις επιλογές σου. Ωστόσο, οι απότομες αποφάσεις ή τα σκληρά λόγια μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερη απόσταση στις σχέσεις σου.

Καρκίνος

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 3ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 12ο οίκο σου, προκαλεί νευρικότητα και σε δυσκολεύει να συγκεντρωθείς στις υποχρεώσεις σου. Μια πληροφορία μπορεί να σε αιφνιδιάσει και να σε κάνει να δεις διαφορετικά μια κατάσταση. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποκαλύψεις κάτι που θα προτιμούσες να κρατήσεις κρυφό. Καθυστερήσεις στις μετακινήσεις ή προβλήματα στην επικοινωνία και στην τεχνολογία ανατρέπουν προσωρινά το πρόγραμμά σου.

Λέων

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 2ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 11ο οίκο σου, δημιουργεί ανατροπές στα οικονομικά και στα σχέδια που έχεις για το μέλλον. Ενα απρόβλεπτο έξοδο ή μια αλλαγή στα έσοδά σου μπορεί να σε αναγκάσει να αναθεωρήσεις τον προϋπολογισμό σου. Μια φιλία ή μια συνεργασία ενδέχεται να σε απογοητεύσει, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Απόφυγε να δανείσεις χρήματα ή να συμμετάσχεις σε ένα οικονομικό εγχείρημα χωρίς να εξετάσεις προσεκτικά τους όρους.

Παρθένος

Ο Ηλιος στον 1ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στον 10ο οίκο σου και σε ωθεί να επαναστατήσεις απέναντι σε επαγγελματικές πιέσεις και απαιτήσεις. Μια απρόβλεπτη εξέλιξη στην καριέρα μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμά σου ή να σε αναγκάσει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις. Δεν θα ανέχεσαι εύκολα τον έλεγχο και ίσως αντιδράσεις απότομα σε ένα πρόσωπο κύρους. Ωστόσο, μια παρορμητική κίνηση μπορεί να επηρεάσει την εικόνα και τη θέση σου, γι’ αυτό απόφυγε τις ακραίες αντιδράσεις.

Ζυγός

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 12ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 9ο οίκο σου, φέρνει στην επιφάνεια φόβους και αμφιβολίες που επηρεάζουν την κρίση σου. Μια είδηση, μια αποκάλυψη ή μια ξαφνική αλλαγή σε ένα ταξίδι μπορεί να σε αναστατώσει. Νομικές, εκπαιδευτικές ή γραφειοκρατικές υποθέσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις. Παράλληλα, αρχίζεις να αμφισβητείς πεποιθήσεις και επιλογές που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένες. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις.

Σκορπιός

Ο Ηλιος από τον 11ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στον 8ο οίκο σου και προκαλεί απρόβλεπτες εξελίξεις σε οικονομικές συμφωνίες και φιλικές σχέσεις. Κάποια έξοδα, μια οφειλή ή μια αλλαγή στα οικονομικά ενός προσώπου που συνδέεται μαζί σου μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά σου. Απόφυγε να στηριχθείς σε χρήματα που δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί και μην αναλάβεις οικονομικό ρίσκο κάτω από πίεση. Μια φιλία ή μια συνεργασία μπορεί να δοκιμαστεί εξαιτίας ζήλιας, ανταγωνισμού ή διαφορετικών συμφερόντων.

Τοξότης

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 10ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 7ο οίκο σου, δημιουργεί ένταση ανάμεσα στις επαγγελματικές επιδιώξεις και στις σχέσεις σου. Η ξαφνική αντίδραση από τον σύντροφο ή έναν συνεργάτη σου μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά σου. Δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι οι απαιτήσεις των άλλων περιορίζουν την ελευθερία ή την επαγγελματική σου εξέλιξη. Απόφυγε τις απότομες αντιδράσεις και μην προσπαθήσεις να επιβάλεις τις επιλογές σου χωρίς διάλογο. Μια συνεργασία ενδέχεται να αλλάξει μορφή.

Αιγόκερως

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 9ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 6ο οίκο σου, ανατρέπει το καθημερινό πρόγραμμά σου. Μια επαγγελματική υποχρέωση ή ένα απρόβλεπτο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει ένα ταξίδι, μια εκπαιδευτική δραστηριότητα ή μια νομική υπόθεση. Στον χώρο της εργασίας, αλλαγές και καθυστερήσεις δοκιμάζουν την υπομονή σου και σε αναγκάζουν να προσαρμοστείς γρήγορα. Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις με συνεργάτες που επιμένουν να λειτουργούν διαφορετικά από εσένα.

Υδροχόος

Ο Ηλιος από τον 8ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στον 5ο οίκο σου και φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις σε οικονομικά και αισθηματικά ζητήματα. Ενα έκτακτο έξοδο που αφορά ένα παιδί, μια δημιουργική δραστηριότητα ή μια προσωπική επιθυμία μπορεί να ανατρέψει τον προϋπολογισμό σου. Απόφυγε τα οικονομικά ρίσκα, τις παρορμητικές αγορές και τις επενδύσεις που υπόσχονται γρήγορο κέρδος. Στην προσωπική σου ζωή, μια ξαφνική γνωριμία ή μια αποκάλυψη ανανεώνει το ενδιαφέρον σου.

Ιχθύες

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 7ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 4ο οίκο σου, δημιουργεί αναστάτωση στις σχέσεις και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η απαίτηση ενός συγγενικού προσώπου μπορεί να προκαλέσει ένταση με τον/ην σύντροφό σου. Ισως αισθανθείς ότι βρίσκεσαι στη μέση και πρέπει να ικανοποιήσεις διαφορετικές ανάγκες. Αν υπάρχουν προβλήματα που αποφεύγεις να συζητήσεις, τώρα μπορεί να εκδηλωθούν με απότομο τρόπο. Μια αλλαγή κατοικίας ή μια οικογενειακή απόφαση ενδέχεται να τροποποιήσει τα κοινά σου σχέδια.