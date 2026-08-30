Χανιά: 11χρονη πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Τη ζωή της έχασε 11χρονη κοπέλα από την Πολωνία, ενώ κολυμπούσε σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων.

Οι παριστάμενοι έκαναν προσπάθειες ανάνηψης του κοριτσιού και ενημέρωσαν τις αρχές. Η 11χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, με την συνοδεία περιπολικού ώστε να μεταφερθεί στα Επείγοντα το συντομότερο δυνατό, όμως παρά τις προσπάθειες, κατέληξε.

Από την αστυνομία ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Η κοπέλα, που έκανε διακοπές με την οικογένειά της, κολυμπούσε στην πισίνα του ξενοδοχείου το οποίο διαθέτει και νεροτσουλήθρες και σύμφωνα με ενημέρωση από τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα, διακομίστηκε στο τμήμα επειγόντων στις 14:55 χωρίς σφυγμό. Εκεί οι γιατροί για μία ώρα κατέλαβαν υπεράνθρωπες, όπως τόνισε ο διοικητής, προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ ώστε να επανέλθει. Στις 16.00 η 11χρονη κατέληξε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ