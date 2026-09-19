Η ανησυχία του Σταύρου Μπένου

Επισήμανε ότι “η πόλη απειλείται, είναι θύμα της επιτυχίας της. Δεν έχει πολεοδομικό απόθεμα γης. Υπάρχει ελάχιστη προσφορά οικοπέδων με μεγάλη ζήτηση. Είναι η πιο ακριβή πόλη, το airbnb καλπάζει. Σε 10 χρόνια θα εξαντληθεί και το τελευταίο οικόπεδο, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να βρεθούν άλλα. Είναι αδύνατη η πόλη, θα ορμήξουν όλα τα όρνια και συμφέροντα, θα μας διχάσουν”. Ο κ. Μπένος πρότεινε ολιστικό σχέδιο πολεοδόμησης και ανάπτυξης που θα ονομαστεί “Γρηγόρης Διαμαντόπουλος” και να είναι κυρίαρχη η πόλη στον σχεδιασμό και την προστασία του παραλιακού μετώπου.
Γ.Σ.