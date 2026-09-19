Η ανησυχία του Σταύρου Μπένου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η έκφραση ανησυχίας του πρώην δημάρχου Σταύρου Μπένου, για το παρόν και το μέλλον της Καλαμάτας, στην κεντρική εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς του 1986.

Επισήμανε ότι “η πόλη απειλείται, είναι θύμα της επιτυχίας της. Δεν έχει πολεοδομικό απόθεμα γης. Υπάρχει ελάχιστη προσφορά οικοπέδων με μεγάλη ζήτηση. Είναι η πιο ακριβή πόλη, το airbnb καλπάζει. Σε 10 χρόνια θα εξαντληθεί και το τελευταίο οικόπεδο, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να βρεθούν άλλα. Είναι αδύνατη η πόλη, θα ορμήξουν όλα τα όρνια και συμφέροντα, θα μας διχάσουν”. Ο κ. Μπένος πρότεινε ολιστικό σχέδιο πολεοδόμησης και ανάπτυξης που θα ονομαστεί “Γρηγόρης Διαμαντόπουλος” και να είναι κυρίαρχη η πόλη στον σχεδιασμό και την προστασία του παραλιακού μετώπου.

Γ.Σ.