Καλαμάτα: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό διανομέα στη Λακωνικής

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ένας ηλικιωμένος παραβίασε με το αυτοκίνητό του το stop που υπάρχει στην οδό Ιλάρχου Κουρκουτά και συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε νεαρός διανομέας, ο οποίος διέσχιζε την Λακωνικής με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης.

Ο νεαρός διανομέας τραυματίστηκε αρκετά από τη σύγκρουση, με διερχόμενους οδηγούς να καλούν το ΕΚΑΒ. Υστερα από λίγα λεπτά ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες. Να σημειωθεί πως το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση συνέχισε την πορεία του και... ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο!

Κ.Ηλ.