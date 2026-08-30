Βασιλακόπουλος: Τα περισσότερα μολυσμένα κουνούπια και ο καιρός πίσω από την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου (Βίντεο)

Τους λόγους που φαίνεται να συνδέονται με την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι πολίτες για την προστασία τους, εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews .

Όπως ανέφερε, το φετινό πρόβλημα δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε μια μεγάλη αύξηση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών, όσο κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό κουνουπιών που είναι μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών παρακολουθείται δειγματοληπτικά, μέσω ειδικών παγίδων που τοποθετούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η Περιφέρεια, προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των κουνουπιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο αριθμός των κουνουπιών φέτος είναι μόνο ελάχιστα μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά, όπως σημείωσε, είναι το ποσοστό των κουνουπιών που φέρουν τον ιό.

«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότατα η βασική παράμετρος που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 30% περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με πέρυσι, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.