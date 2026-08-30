Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες

Αν και καταγράφηκε άνοδος της θερμοκρασίας, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταιγίδες, λασποβροχές αλλά και αφρικανική ασκόνη τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή σήμερα Κυριακή (30/8) οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι ισχυροί έως πολύ ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στην Κρήτη και το Αιγαίο.

Οι τοπικές καταιγίδες και οι λασποβροχές, θα χτυπήσουν με μεγαλύτερη ένταση στην Πελοπόννησο, την Πίνδο και τη Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα ενδέχεται να αγγίξει τους 38-39 βαθμούς.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει θερμός, με θερμοκρασίες έως 37-38 βαθμούς και τοπικά υψηλότερες, καθώς και μεμονωμένες μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αναμένεται να απομακρυνθεί από την Τετάρτη, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, παρά την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, δεν αναμένονται οι ακραίες συνθήκες της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ νέα πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται την Πέμπτη και την Παρασκευή.