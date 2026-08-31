Notos: Τέλος εποχής για το ιστορικό πολυκατάστημα της Σταδίου

Μια διαδρομή 113 ετών στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας ολοκληρώνεται σήμερα.

Τα φώτα σβήνουν στο Notos της Σταδίου και ένα από τα ιστορικότερα πολυκαταστήματα της πρωτεύουσας περνά οριστικά στην ιστορία, αφήνοντας πίσω του ένα εμβληματικό ακίνητο που αναζητεί την επόμενη χρήση του και, κυρίως, εργαζόμενους που καλούνται να βρουν τον δικό τους επόμενο επαγγελματικό σταθμό.

Η σημερινή, 31η Αυγούστου, είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του πολυκαταστήματος στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου. Για τις παλαιότερες γενιές Αθηναίων το συγκεκριμένο σημείο θα παραμείνει συνδεδεμένο με τους «Αδελφούς Λαμπρόπουλους», ενώ για τις νεότερες με το Notos Galleries.

Το λουκέτο δεν σηματοδοτεί την αποχώρηση της Notos από την ελληνική αγορά. Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί τα πολυκαταστήματά της σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, όπως και το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Κλείνει, όμως, το κατάστημα που είχε τη μεγαλύτερη ιστορική σύνδεση με την πορεία του ομίλου και με το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της Αθήνας.

Πίσω από την επιχειρηματική εξέλιξη βρίσκεται η λήξη της μισθωτικής σχέσης για το ακίνητο. Η σχετική σύμβαση είχε εκπνεύσει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και, σύμφωνα με όσα είχε γνωστοποιήσει η Notos, οι ιδιοκτήτες του κτηρίου αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην ανανέωσή της.

Η εταιρεία είχε ενημερώσει από την άνοιξη το επιχειρησιακό σωματείο για το επικείμενο κλείσιμο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αναγκαστική. Μετά τη σημερινή τελευταία ημέρα λειτουργίας ακολουθεί η διαδικασία εκκένωσης του ακινήτου.

Τι αφήνει πίσω του το λουκέτο

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αλλαγή χρήσης ενός ακινήτου ή στην αποχώρηση ενός εμπορικού σήματος από τη Σταδίου. Η σημαντικότερη εκκρεμότητα αφορά περίπου 300 ανθρώπους που εργάζονταν κάτω από την ίδια στέγη.

Από αυτούς, περίπου 140 ήταν εργαζόμενοι της Notos. Οι υπόλοιποι απασχολούνταν στα επιμέρους corners του πολυκαταστήματος από τις εταιρείες και τα brands που διατηρούσαν παρουσία στο κτήριο.

Το προηγούμενο διάστημα δεν κύλησε χωρίς αντιδράσεις. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν μέσα στο καλοκαίρι κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας, καθώς αναζητούσαν σαφείς απαντήσεις για την επόμενη ημέρα.

Για ένα μέρος του προσωπικού έχει ήδη βρεθεί λύση εντός του δικτύου της εταιρείας. Περίπου 35 εργαζόμενοι της Notos έχουν μεταφερθεί σε άλλα σημεία του ομίλου, κυρίως στο κατάστημα του Πειραιά.

Άλλοι εργαζόμενοι που δεν επέλεξαν τη μετακίνησή τους αναμένεται να αποχωρήσουν λαμβάνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις.

Διαφορετική είναι η κατάσταση για το προσωπικό των shop-in-shop, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν είχαν ως εργοδότη τη Notos αλλά τις εταιρείες που λειτουργούσαν τα επιμέρους καταστήματα μέσα στο πολυκατάστημα. Κάποιοι έχουν απορροφηθεί σε άλλα σημεία των εταιρειών τους, όχι όμως όλοι.

Το εργασιακό σκέλος αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, μεγάλο μέρος του προσωπικού αποτελείται από γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ένα ακίνητο με ιστορία 113 ετών

Το σημερινό λουκέτο κλείνει παράλληλα ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία του αθηναϊκού εμπορίου.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των αδελφών Λαμπρόπουλων είχε ξεκινήσει ήδη από το 1901, όμως το κατάστημα στη συμβολή Σταδίου και Αιόλου άνοιξε τις πόρτες του το 1913.

Ακολούθησε μια πορεία στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ίδιας της Αθήνας. Η μεγάλη άνοδος του πολυκαταστήματος καταγράφηκε κυρίως στη δεκαετία του 1960, όταν η πρωτεύουσα γνώριζε ταχύτατη πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη. Την ίδια περίοδο η εταιρεία εισήχθη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το 1992 ήρθε μία ακόμη σημαντική αλλαγή. Οι «Αδελφοί Λαμπρόπουλοι» εισήγαγαν στην ελληνική αγορά το μοντέλο του shop-in-shop, μια πρακτική που αργότερα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ιστορική επωνυμία έδωσε τη θέση της στο Notos Galleries, με το πολυκατάστημα να προσαρμόζεται στη νέα εποχή του λιανεμπορίου.

Από αύριο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο ίδιο το ακίνητο. Η θέση του, στη συμβολή δύο ιστορικών εμπορικών δρόμων και σε μικρή απόσταση από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος, του προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε μια περίοδο έντονης επενδυτικής κινητικότητας στο κέντρο της Αθήνας.

Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Dimand, ενώ το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τι θα διαδεχθεί ένα πολυκατάστημα που παρέμεινε στο ίδιο σημείο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η απάντηση έχει ενδιαφέρον και πέρα από τα όρια του συγκεκριμένου κτηρίου. Το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Αθήνας αλλάζει γρήγορα, με παλιά γραφεία, ξενοδοχεία και μεγάλα εμπορικά ακίνητα να περνούν σε νέες χρήσεις και σημαντικές επενδύσεις να μεταμορφώνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Για τη Σταδίου, πάντως, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σαφές ορόσημο: ένα από τα ονόματα που ταυτίστηκαν όσο λίγα με το αθηναϊκό εμπόριο αποχωρεί από τη γωνία όπου έγραψε το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του.

Πηγή: www.topontiki.gr