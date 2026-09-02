Κυψέλη: Απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφους (βίντεο)

Νέα δεδομένα προκύπτουν συνεχώς στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις των εμπλεκομένων σε συνδυασμό με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο 43χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι το βρέφος κατέληξε από παθολογικά αίτια. Παράλληλα, έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο σώμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στις αρχές, οι κακώσεις προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί πάνω στο σώμα του βρέφους, κατά το χρονικό διάστημα που αυτό βρισκόταν στην κατάψυξη του ψυγείου.

Ο 43χρονος αρνείται, συνεπώς, ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι με σκοπό να τραυματίσει ή να σκοτώσει το παιδί, αποδίδοντας τα τραύματα στην προσπάθειά του να αφαιρέσει την κρούστα πάγου από το πτώμα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου εξετάζονται υπό το πρίσμα των ευρημάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του βρέφους διαπιστώθηκαν βαθιά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι. Το εύρημα αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς οι αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν πότε και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν οι συγκεκριμένες κακώσεις.

Εξετάζονται οι καταθέσεις των ενηλίκων

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν όσα έχουν υποστηρίξει οι δύο ενήλικες με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της υπόθεσης και, ανάλογα με τα ευρήματα, ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της ποινικής διαδικασίας.

Στον εισαγγελέα η δικογραφία

Με την ολοκλήρωση των ερευνών και των απαραίτητων ανακριτικών ενεργειών, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας.

Οι αρχές επικεντρώνονται πλέον στη σύνθεση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, αλλά και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Καταθέτουν τα τρία ανήλικα παιδιά

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες αναμένονται σήμερα το πρωί.

Οι αρχές επιχειρούν μέσω των καταθέσεων να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης και να συγκρίνουν τις πληροφορίες που θα προκύψουν με όσα έχουν ήδη καταθέσει οι δύο ενήλικες, καθώς και με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που επίσης έχει καταγραφεί και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς αναμένεται να προκύψουν νέα στοιχεία που θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr