Πρόσκληση εθελοντών για το Φεστιβάλ Χορωδιών

Ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός & Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Χορωδίες από 17 χώρες του κόσμου, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ελβετία, την Εσθονία, την Κένυα, την Κίνα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μαλαισία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Νήσους Φερόες, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τουρκία και τη Φινλανδία, θα επισκεφτούν την πόλη για να γιορτάσουν, όπως και στα προηγούμενα πέντε φεστιβάλ, τη χορωδιακή μουσική. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 1.200 χορωδοί.

Η τελετή έναρξης, οι διαγωνισμοί, τα κονσέρτα φιλίας, ο διαγωνισμός του Μεγάλου Βραβείου, η παρέλαση των χορωδιών, η τελετή λήξης και το πάρτι των χορωδιών θα προσφέρουν μια γιορτή της χορωδιακής μουσικής, αλλά και ένα αντάμωμα λαών και πολιτισμών.

Ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις, με την εμπειρία τους σε διεθνείς διοργανώσεις, συμμετέχουν στη διοργάνωση του φεστιβάλ. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του αποτελεί και η συμβολή των εθελοντών. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εθελοντές μπορούν να στείλουν αίτημα συμμετοχής στο email dimodkal@gmail.com έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.