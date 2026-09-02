ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Στο επίκεντρο μισθοί, ακρίβεια, συλλογικές συμβάσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, «σε μια περίοδο που ο δημόσιος διάλογος εξαντλείται σε ανούσιες προεκλογικές κορώνες, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να ακουστούν η φωνή και οι αγωνίες των εργαζόμενων. Στην επόμενη ημέρα για τη χώρα πρέπει να αναδειχθούν τα αιτήματα για ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, για ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για ποιότητα ζωής, για καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες δουλειάς, για ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και για τις επιπτώσεις της εισαγωγής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι θέσεις της Συνομοσπονδίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά μεθαύριο Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου και θα μεταφερθούν δυναμικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Πέρα από το πλαίσιο των διεκδικήσεων που τίθεται στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ, κεντρικό χώρο στη συνέντευξη θα έχει η παρέμβαση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) για την ποιότητα και τον χρόνο εργασίας, καθώς και για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά των εργαζομένων. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 6:00 μ.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου, εργαζόμενοι και συνδικάτα από όλη τη χώρα δίνουν ραντεβού στο κεντρικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ».

«Οι διεκδικήσεις μετατρέπονται σε συλλογική φωνή και παρουσία για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και στο υψηλό κόστος στέγασης και ενέργειας, ποιοτικές, σταθερές και ασφαλείς θέσεις εργασίας, προστασία από την υπερεργασία, την εντατικοποίηση και την εξουθένωση, σεβασμός στον χρόνο των εργαζομένων και ουσιαστική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η Θεσσαλονίκη γίνεται σημείο συνάντησης και διεκδίκησης για τον κόσμο της εργασίας, ο οποίος απαιτεί ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητά του», τονίζει η Συνομοσπονδία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ