Καιρός: Ισχυρά μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες (Βίντεο)

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

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