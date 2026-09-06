Χανιά: Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός έμενε με την κόρη της σε σκηνή (Βίντεο)

Λύση στο στεγαστικό αδιέξοδο που αντιμετώπιζε βρήκε η νεοδιόριστη εκπαιδευτικός, η οποία είχε αναγκαστεί να μένει σε σκηνή μαζί με την 4χρονη κόρη της στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων, καθώς δεν κατάφερε να βρει κατοικία στα Χανιά.

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, ο Δήμος Αποκορώνου κινητοποιήθηκε και προσέφερε στην εκπαιδευτικό χώρο προσωρινής στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου, στην περιοχή όπου έχει διοριστεί.

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