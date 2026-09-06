ΕΣΕΕ για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Τα μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας»

Θετική, αλλά συγκρατημένη, ήταν η πρώτη αποτίμηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, αναγνώρισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κινούνται προς όφελος της αγοράς, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Αναφερόμενος στην ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα του εμπορικού κόσμου, ο κ. Καφούνης επισήμανε ότι «οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται». Παράλληλα, υποστήριξε ότι αρκετές από τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις που είχε καταθέσει η ΕΣΕΕ το προηγούμενο διάστημα, «με επιμονή και τεκμηρίωση», φαίνεται πως αποτυπώνονται πλέον σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας απέφυγε, πάντως, τους πανηγυρικούς τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ δεν εξαντλούν τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ», υπογράμμισε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί πρόσθετες και πιο μόνιμες παρεμβάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Όπως εξήγησε, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με διαδοχικές πιέσεις και αυξημένες υποχρεώσεις τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και οι ανάγκες τους δεν μπορούν να καλυφθούν με αποσπασματικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι «η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη».

Ο Σταύρος Καφούνης κατέστησε σαφές ότι το ζητούμενο για τον εμπορικό κόσμο είναι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις να αποτελέσουν την αφετηρία μιας ευρύτερης και συνεκτικής πολιτικής, η οποία θα ενισχύσει την καθημερινή λειτουργία, τη ρευστότητα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των επιχειρήσεων.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανέδειξε την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα σταθερότερο και περισσότερο προβλέψιμο περιβάλλον για τους επαγγελματίες: «Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά».

ΑΠΕ-ΜΠΕ