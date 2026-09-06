Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Ερευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος (βίντεο)

Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II, που σημειώθηκε χθες, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του «Athens Flying Week 2026».

Το μαχητικό αεροσκάφος, της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε στις 14:55, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών. Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ M. Rutte, την υπουργό 'Αμυνας της Γαλλίας C. Vautrin, τον υπουργό 'Αμυνας της Πορτογαλίας N. Melo και τον υπουργό 'Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Β. Πάλμα τονίζοντας ότι «εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειες του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week».

ΑΠΕ - ΜΠΕ