Νεκρός 42χρονος οδηγός αυτοκινήτου στον δρόμο Λεύκτρο – Σπάρτη

Τη ζωή του έχασε ένας 42χρονος οδηγός οχήματος στην περιοχή της Λακωνίας, σε τροχαίο ατύχημα που εξελίχθηκε σε δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, είχαμε εκτροπή αυτοκινήτου με θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου. Το δυσάρεστο περιστατικό, συνέβη το πρωί του Σαββάτου, στο 22,6 χλμ. του κλειστού αυτοκινητοδρόμου Λεύκτρου – Σπάρτης, του νέου δρόμου Αθηνών – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες ασφαλείας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το αυτοκίνητο, κατέληξε σε πρανές της οδού. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν ο τραυματισμός του 42χρονου.

Ο τραυματίας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου, δυστυχώς, λίγο αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων κεντρικής Πελοποννήσου.

Πηγή: www.capital.gr